Валерия Димитрова
Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е получил отговор от премиера за работата по водната криза
Пресъхнало корито на река в Родопите, архив, Пресфото - БТА снимка: Владимир Шоков
20.09.2025 10:44
 (БТА)

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е получил отговор от премиера за работата по водната криза, съобщиха от "ДПС- Ново начало".

Министерският съвет е фокусиран върху действията за разрешаването на кризата с безводието в Плевен, Ловеч и останалите населени места, засегнати от проблема. Ангажирани са всички министри и институции, дейността на които е свързана пряко или косвено с решаването на кризата, се посочва в отговора на министър-председателя Росен Желязков, разпространен от пресцентъра на "ДПС-Ново начало".

В отговора се припомня, че с решение от 17 септември 2025 г. е създаден Национален борд по водите (Борда). Членовете на Борда са определени в съответствие с Решението на Народното събрание, като за председател е определен заместник министър-председателят  Атанас Зафиров.

С решението на Министерския съвет на Борда е възложено да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г. и да координира усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи, както и да извършва контрол по изпълнение на дейностите, определени с Решението на Народното събрание. Министерският съвет възложи на Борда да заседава два пъти месечно след редовното заседание на Министерския съвет, както и ежемесечно, чрез председателя си, да представя на Народното събрание доклад за изпълнение на Решението на Народното събрание, се допълва още в отговора. 

От него става известно, че първото заседание на Националния борд по водите е насрочено за 24 септември от 12:00 часа. 

МРРБ е набелязало 21 мерки за подобряване водоснабдяването на Плевен и има график за тяхното изпълнение, пише още премиерът. 

Във вторник, заместник-председателите на парламентарната група на "ДПС -Ново начало" ще се включат в работата на Националния борд по водите, защото хората и работата за решаването на техните проблеми са нашата мисия, съобщават от партията. 

 

 

/ВД/

Към 10:57 на 20.09.2025 Новините от днес

