Националният пресклуб на БТА в Троян е открит на днешната дата преди една година - 20 септември 2024 г. Откриването се състоя по време на едно от големите културни събития в общината – Българския фестивал на сливата. Заедно с генералния директор на БТА Кирил Вълчев лентата за официалното откриване на медийния център прерязаха областният управител на Ловеч Дора Стоянова, кметът на община Троян Донка Михайлова и Ловчанският митрополит Гавриил.

Сред присъстващите на церемонията бяха народните представители Ивелин Първанов и Кирил Тодоров, тогавашният наместник на игумена на Троянския манастир архимандрит Стефан, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, заместник-генералният директор на БТА Евгения Друмева, кметът на община Априлци Тихомир Кукенски, заместник-кметовете на Троян, председателят на Общинския съвет в Троян инж. Петко Пенков, общински съветници, представители на институции, журналисти.

При откриването на пресклуба Кирил Вълчев посочи причините за постоянното присъствие на БТА в Троян. „Населението на самия град е 17 000 души, но заедно с другите селища в общината и близо до нея е почти два пъти повече, а е отдалечен в полите на Стара планина на повече от 30 километра от областния център Ловеч. Икономиката на община Троян е водеща не само в Ловешка област, а и с важни за цялата индустрия на България предприятия в сферата на дървообработването, фармацията, електротехниката, текстила и др. Троян заедно с Орешак е водещ старопланински туристически център. Градът е с важно културно и историческо значение, като Троянският манастир е един от трите ставропигиални манастири и духовни центрове на България, а районът е дал символи за България в художествените занаяти като троянската керамика и в кулинарията като сливата, на която е посветен и Българският празник на сливата, който избрахме за откриването на Националния пресклуб“, каза генералният директор на БТА.

На събитието Кирил Вълчев и Донка Михайлова подписаха договор за медийно партньорство при популяризиране на Календара на културните събития на общината.

До откриването на пресклуба Троян е отразяван от кореспондентите за област Ловеч. През годините кореспонденти на БТА в областния град са били Димитър Дичев, Мария Атанасова, Христо Атанасов, Емилия Цанова, Стела Бочева, Даниела Балабанова. От април 2024 г. за пръв път в Троян има назначен кореспондент на Агенцията – Преслава Иванова.

Пресклубовете на БТА към момента вече са 43. От тях 27 се намират в областните градове София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. В необластните градове Гоце Делчев, Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян те са шест на брой. Осем са извън страната - в Анкара (Турция), Белград (Сърбия), Босилеград (Сърбия), Букурещ (Румъния), Одеса (Украйна), Скопие (Република Северна Македония) и Тараклия (Молдова) и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св.св. Кирил и Методий“ и на Панаира на книгите.