С тържествена церемония и концерт Панагюрище отбелязва 140 години от Съединистката акция

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Снимка: Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова - Иванова
Панагюрище,  
02.09.2025 06:45
С тържествена церемония и празничен концерт Панагюрище ще отбележи днес 140 години от политическата демонстрация в града на 2 септември 1885 година, поставила началото на Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Събитието ще се състои на площад „20 април“ от 18:00 часа, съобщиха от Общината.

Програмата ще започне с издигане на националния флаг и тържествено слово от представител на Историческия музей в града. След това ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметната плоча, увековечаваща издигането на знамето на Съединението. 

Регионален клуб „Традиция“ ще се включи с тържествени залпове.

В музикалната програма ще участват Духов оркестър „Делчо Радивчев“, Младежкият духов оркестър при Народно читалище „Виделина – 1865“ и Румяна Узунова, възпитаничка на Центъра за подкрепа на личностно развитие. 

От 19:00 часа празничната програма ще продължи с концерт на Илия Луков и танцова програма на Фолклорна формация за народни танци „Средногорска жарава“.

В историческия музей в града вчера бе открита изложбата „Панагюрище и Съединението“.
На централно място в изложбата е поставено копието на знамето, с което на 2 септември 1885 г. е обявено Съединението в града и под което панагюрци се сражават в Сръбско–българската война. Представени са писма на Райна Княгиня до свещеник Манчo Джуджев и брат ѝ Тасо Футеков, спомени на участниците Стефан Щърбанов и Димо Хаджигендов. 

