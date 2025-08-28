Годишен план за социалните услуги за 2026 г. ще гласуват общинските съветници в Омуртаг

Приемане на Общински годишен план за социалните услуги на територията на община Омуртаг за 2026 г. е една от точките, включени в проекта на дневен ред на редовното заседание на Общински съвет (ОбС) – Омуртаг. Документът е изготвен съгласно чл. 59, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ), пише в докладната вносителят ѝ кметът Джунейт Йонузов.

Общинският годишен план за социалните услуги е разработен съобразно анализ на потребностите на общинско ниво, националните приоритети в социалната политика, както и писмени предложения и становища, постъпили и изразени в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги и проведено обществено обсъждане.

В общината няма разкрити социални услуги, които да се финансират от общинския бюджет, е посочено в докладната записка.

Съветниците ще разгледат също доклад за изпълнението на бюджета на община Омуртаг, сметките за средствата от Европейския съюз и по показатели за сделки и операции по Закона за публичните финанси за 2024 г.

Ще бъде представена и информация за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2025 г., както и се очаква да бъде гласувана актуализация на списъка на капиталовите разходи на Общината за тази година.