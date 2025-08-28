Отчет за изпълнението на бюджета за първите шест месеца на годината ще разгледат общинските съветници в Тервел

За утвърждаване на маломерни паралелки в училищата на територията на община Тервел ще решават общинските съветници на заседание. Това е посочено е публикувания на сайта на общината проект на дневен ред.

Те ще обсъдят също и актуализирано разпределение на променените бюджети към 30 юни 2025 година, както и отчет за изпълнение на бюджета на Община Тервел за първото шестмесечие на годината.

Общинските съветници ще изберат и временна комисия, която да изработи наредба за движението на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства според Закона за движение по пътищата.

Ще бъде обсъдено и предоставяне на полските пътища на територията на общината на участниците в споразуменията за ползването на земеделските земи.

В последната точка ще бъде гласуван и доклад за дейността и годишен финансов отчет на „Медицински център – Тервел“ ЕООД за 2024 година.