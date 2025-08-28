Подробно търсене

Отчет за изпълнението на бюджета за първите шест месеца на годината ще разгледат общинските съветници в Тервел

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Отчет за изпълнението на бюджета за първите шест месеца на годината ще разгледат общинските съветници в Тервел
Отчет за изпълнението на бюджета за първите шест месеца на годината ще разгледат общинските съветници в Тервел
БТА, Снимка: Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова, архив
Тервел,  
28.08.2025 07:01
 (БТА)

За утвърждаване на маломерни паралелки в училищата на територията на община Тервел ще решават общинските съветници на заседание. Това е посочено е публикувания на сайта на общината проект на дневен ред. 

Те ще обсъдят също и актуализирано разпределение на променените бюджети към 30 юни 2025 година, както и отчет за изпълнение на бюджета на Община Тервел за първото шестмесечие на годината. 

Общинските съветници ще изберат и временна комисия, която да изработи наредба за движението на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства според Закона за движение по пътищата. 

Ще бъде обсъдено и предоставяне на полските пътища на територията на общината на участниците в споразуменията за ползването на земеделските земи. 

В последната точка ще бъде гласуван и доклад за дейността и годишен финансов отчет на „Медицински център – Тервел“ ЕООД за 2024 година.  

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:12 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация