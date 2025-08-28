Общинските съветници в Априлци ще гласуват актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи – собственост на Общината през 2025 г. Точката е част от дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет в планинската община, който включва общо шест докладни.

Предложението е на кмета на Априлци инж. Тихомир Кукенски и е поради интерес на Общината от закупуване на поземлени имоти.

Единият е с площ 1450 кв. метра. Теренът е застроен с масивна триетажна сграда, с функционално предназначение „Хотел“, със застроена площ 593 кв. м, с прилежащите към сградата мазе, таван и селскостопанска сграда.

Другият имот е с площ 1450 кв. м., застроен със самостоятелен обект на първи етаж в сграда със смесено предназначение, със застроена площ от 370 кв. м. и прилежащо на обекта мазанско помещение и едноетажна сграда.

Третият имот е с площ 408 кв. м.

Други точки от дневния ред са свързани с кандидатстване по схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“, както и поемане на краткосрочен общински дълг - временен безлихвен заем от централния бюджет.

Общинските съветници ще гласуват и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Априлци за 2026 година.