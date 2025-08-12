Подробно търсене

Ловеч остава без вода днес от 13:00 ч. заради авария на магистралния водопровод "Черни Осъм"

Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова
Ловеч остава без вода днес от 13:00 ч. заради авария на магистралния водопровод "Черни Осъм"
Ловеч остава без вода днес от 13:00 ч. заради авария на магистралния водопровод "Черни Осъм"
Снимката е илюстративна. Снимка: БТА (архив)
Ловеч,  
12.08.2025 12:13
 (БТА)

Ловеч остава без вода днес от 13:00 ч. заради авария на магистралния водопровод „Черни Осъм”, съобщава на сайта си ВиК АД.

Според информация на Община Ловеч, публикувана в официалния Вайбър канал на администрацията, вода няма да има до 18:00 ч., както и от 22:00 ч. тази вечер до отстраняване на аварията. Работата ще продължи през цялата нощ, за да се възстанови водоснабдяването възможно най-бързо.

БТА припомня, че от утре, 13 август, се въвежда режим на водата в Северната индустриална зона на Ловеч.

 

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:33 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация