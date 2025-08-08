Полицията във Велико Търново разследва неправомерно присъединяване на 72 компютърни конфигурации към електропреносната мрежа

site.btaПолицията във Велико Търново разследва неправомерно присъединяване на 72 компютърни конфигурации към електропреносната мрежа
Случай на неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа разследват полицейски служители във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в старата столица.
При извършена проверка вчера в сграда на селскостопански двор в село Балван, собственост на 55-годишен местен жител, са установени 72 компютърни конфигурации, вентилационна и охлаждаща система и неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената електроенергия. Собственикът на имота е задържан за срок до 24 часа, а работата по образуваното досъдебно производство продължава.
В началото на годината подобен случай разследваха и полицейски служители в Русе.
