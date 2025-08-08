Подробно търсене

Полицията във Велико Търново разследва неправомерно присъединяване на 72 компютърни конфигурации към електропреносната мрежа

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков (архив)
Велико Търново,  
08.08.2025 10:19
Случай на неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа разследват полицейски служители във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в старата столица.

При извършена проверка вчера в сграда на селскостопански двор в село Балван, собственост на 55-годишен местен жител, са установени 72 компютърни конфигурации, вентилационна и охлаждаща система и неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената електроенергия. Собственикът на имота е задържан за срок до 24 часа, а работата по образуваното досъдебно производство продължава.

В началото на годината подобен случай разследваха и полицейски служители в Русе.  

