Колкото и да са значими политическите решения, нищо не е възможно без хората, без лекарите, каза премиерът Росен Желязков

Колкото и да са значими политическите решения, нищо не е възможно без хората, без лекарите. Това каза премиерът Росен Желязков в поздравлението си към гостите на форума „Лекарите, на които вярваме“, организиран от медийната платформа „24 часа“. На събитието присъстват и заместник-председателят на Народното събрание проф. Костадин Ангелов, депутати, министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов, директори на лечебни заведения, представители на ръководството на Националната здравноосигурителна каса, лекари и др.

Привилиегия и чест е да съм сред най-уважаваната и авторитетна аудитория. Когато става дума особено за уважение към лекарите и медицинските работници, може да се говори само с думи на благодарност и уважение, което има различни измерения, каза още премиерът Желязков. Радост е да съм сред вас в 15-ото издание на това събитие, което отдава заслуженото на хората, които превръщат знанието и човечността в реална грижа за хората. През последните месеци започнахме нови неща, които са път към надграждането на това, което превръща здравеопазването в тема, реално отразяваща нуждите на обществото. Здравеопазване – общество е връзката между всички участници в тази сложна система, които имат една цел – здрава и излекувана нация, добави той. Осигуряваме безплатна имунизация срещу човешкия папилома вирус и за момчетата, разширяваме възрастовата граница за същата имунизация и за момичета, работим по Националния план за борба с рака, предстои началото на две нови скринингови програми, които ще дадат възможност за съвременно тестване за рак на маточната шийка и рак на дебелото черво, посочи още той. По думите му са започнали и някои закъснели реформи – приемане на национална стратегия за развитие на извънболничната помощ, разкриване на нови амбулатории в малки населени места, нов стандарт за заплащане, обвързан пряко с квалификацията и др. Имаме необходимата финансова подкрепа, като за 2026 г. се предлага бюджет на НЗОК, който е над 10 млрд. лв., което е с 15% ръст спрямо тази година, а 90 на сто от всички средства са насочени към здравноосигурителни плащания, добави Желязков. Няма нищо по-важно от това емпатията да изгрява, а не да залязва, а при вас я има в изобилие, каза още Желязков.

Премиерът връчи наградата на общопрактикуващия лекар Янко Панделиев от Варна, извършил над пет хиляди профилактични прегледа от началото на годината до септември.

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов връчи отличието на общопрактикуващия лекар д-р Пламен Латев от Павликени. Форумът "Лекрите, на които вярваме" е огледало на професията ни, която се заслужава и печели с умения, с характер, с възможността да стоиш до човека в най-трудния момент, допълни той. Започнахме реални политики, като опазването на общественото здраве чрез ваксиниране, остава един от най-устойчивите ни приоритети, добави министър Кирилов. По Плана за възстановяване и устойчивост инвестирахме в съвременна апаратура, оборудване за 35 лечебни заведения, изграждаме шест диагностични мозъчно – съдови центрове и др. Работим заедно с Министерството на образованието и науката върху рамката за съвременно здравно образование в училищата, посочи още министър Кирилов.

Плакет на д-р Галина Пенкова от Сливен беше връчен от проф. Костадин Ангелов. Здравеопазването е не само реформи, сгради и заплати, а преди всичко хора, които, жертвайки всеки ден част от себе си, държат системата жива - това го разбрахме преди повече от пет години, когато въпреки системата и въпреки страха, нито един от тях не се отказа, каза проф. Ангелов. Резултат от дългогодишни усилия на екипите в Министерството на здравеопазването е въвеждането на ваксината срещу варицела, каза още той. Това ще доведе до спасяване на много български деца. Днес слагаме акцент върху профилактиката и скрининга, добави той и поздрави общопрактикуващите лекари, които са ангажирани с тези дейности. По думите му от миналата година досега има с около 20% повече извършени профилактични прегледи. Това е инвестиция в здравето. Тази година здравеопазването и образованието продължават да бъдат осъзнати държавни приоритети, като средствата за тях са увеличени респективно с 13% и с 11%, добави той. За средствата за заплати на медиците, работещи в болниците, са осигурени, каза още проф. Ангелов. По думите му те ще бъдат целеви, не под формата на клинични пътеки и ще бъдат предоставени на лечебните заведения. Комисията по здравеопазване и Народното събрание ще подкрепят всяка инициатива, която ще помогне на лекарите да лекуват и ще махне всяко изискване, което им пречи да работят, допълни проф. Ангелов.