Предизборен клип на партията на косовските сърби "Сръбска листа" е забранен от Прищина

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Снимка: AP Photo/Visar Kryeziu
Белград ,  
25.09.2025 17:45
 (БТА)

Партията на косовските сърби „Сръбска листа“ обяви, че Независимата медийна комисия в Прищина отново е забранила излъчването на предизборен видеоклип на листата. Според тях медиите, които излъчват видеото, са заплашени с глоби и отнемане на лиценз, предаде сръбската обществена телевизия РТС.

Както е посочено в изявлението на „Сръбска листа“, Независимата медийна комисия е издала забраната, защото според тях „използването на фразите „как да толерираме терора“ и „нека възстановим свободата“ е нарушение на конституционния ред на Косово“.

Игор Симич от „Сръбска листа“ оцени, че това е поредната форма на натиск, упражняван върху този политически субект.

„Всичко това с цел да ни разубедят да спечелим изборите на 12 октомври и да освободим отново общините на север“, каза  Игор Симич.

На 12 октомври в бившата автономна област Косово ще се проведат местни избори.

Косово обяви независимост през 2008 г., която Сърбия не признава. Повече от 100 държави признават независимостта на бившата сръбска автономна област, а от 27-те членки на Европейския съюз, към чието членство се стремят и Белград, и Прищина, Косово е признато от 22 държави членки.

Сърбия и Косово водят диалог за нормализиране на отношенията под егидата на ЕС от 2011 г., но последната среща на ниво главни преговарящи приключи в средата на септември без напредък.

/ВН/

