Изтича времето за „вечните студенти“ в гръцките университети

Времето на „вечните студенти“ в гръцките университети изтича по силата на нов закон, според който те ще бъдат лишени от студентски права, ако не завършат образованието си в предвидения срок, съобщава телевизия Скай.

Законът, гласуван през тази година, се отнася до студентите, приети в периода 2017-2018 г. Ако не са се дипломирали, те ще получат отсрочка от една година, а в противен случай ще бъдат отписани.

Условие за отсрочката обаче е да са събрали 70 процента от кредитите, предвидени в учебната програма на специалността им.

По силата на закона студентите ще трябва да са събрали този процент от кредитите си най-късно до септемврийската поправителна сесия в годината, в която завършват максималния срок на обучението си.

Законът предвижда и различни допълнителни условия, които могат да бъдат изтъкнати като причина за удължаване на срока на следването.

За студентите, които са завършили успешно всички предмети от учебната си програма и остава единствено да направят дипломната си работа, горните условия не са в сила.