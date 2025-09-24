Повреди в електропреносната мрежа са причина за голяма част от пожарите в Гърция, твърди репортаж на Ройтерс

От общо 41 големи пожара, разследвани от гръцката противопожарна служба през тази година,15 вероятно са били причинени от проведи в електропреносната мрежа, съобщи Ройтерс, като се позовава на данни с непубличен характер, с които агенцията се е сдобила ексклузивно.

Общо при пожарите, причинени от възможни дефекти в електрическата мрежа, са изгорели над 20 хиляди хектара площи.

Според доклад на противопожарната служба, цитиран от агенцията, недостатъчна поддръжка на електропреносната мрежа е вероятна причина и за големия пожар край Кератея в близост до столицата Атина, в който загина един човек, а 16 квадратни километра площ бяха изпепелени.

Говорителят на гръцката противопожарна служба Василис Ватракоянис е отказал да коментира данните пред Ройтерс с аргумента, че те не са публични.

Гръцкият електропреносен оператор е отговорил, че извършва редовна поддръжка на мрежата и че през 2024 г. е вложил в тази дейност 165 млн. евро при 122 млн. през 2019 г. В отговора се казва, че от 2012 г. операторът е бил признат за виновен за едва три пожара при общо 122 хиляди за периода, а конкретно за пожара в Кератея проверката не е установила връзка с електропреносната мрежа.

Миналия месец пред парламента гръцкият министър на енергетиката Никос Цафос заяви, че липсата на инвестиции в периода на финансовата криза е оставила тежко наследство. Той съобщи, че всяка година се полагат около 1800 км подземни кабели, но с това темпо цялостната подмяна на мрежата ще отнеме десетилетия.

В Гърция има около 4,5 млн. електрически стълба, разположени в гористи местности, които са потенциален пожарен риск, пише Ройтерс.