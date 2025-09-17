Доброволци от основната опозиционна партия в Турция извършиха 1300-километров поход в подкрепа на арестувани кметове

Доброволци от младежката организация на турската опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) днес достигнаха до Истанбул, завършвайки 1300-километровия си поход от южния турски град Адана, който започна на 9 август, съобщи в. „Биргюн“.

Днес доброволците, участващи в продължилия повече от месец поход, достигнаха крайната си цел - затвора „Мармара“ край Истанбул, където се намират тримата кметове, заради които се организира акцията – кметът на Адана Зейдан Каралар, кметицата на община Сейхан, окръг Адана, Оя Текин и кметът на община Джейхан, също в окръг Адана, Кадир Айдар. Тримата бяха задържани през юни в рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община, при което през март бяха задържани и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу и редица членове на НРП.

В изявление за медиите участвалите в похода доброволци заявиха, че „лишаването на кметовете от свобода въз основа на празни обвинения, без никакви конкретни доказателства и игнорирането на волята на народа е тежък удар по нормите на правовата държава“, като призоваха за незабавното освобождаване на задържаните кметове и провеждането на процеса срещу тях в Адана.

При пристигането си пред затвора „Мармара“ доброволците бяха посрещнати от лидера на НРП Йозгюр Йозел, който определи марша като „историческа акция не само за турската, но и за световната политика“.