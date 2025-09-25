Подробно търсене

Германия ще похарчи до 2030 г. 35 млрд. евро за космическа сигурност, съобщи министърът на отбраната

Валерия Динкова
Германия ще похарчи до 2030 г. 35 млрд. евро за космическа сигурност, съобщи министърът на отбраната
Германия ще похарчи до 2030 г. 35 млрд. евро за космическа сигурност, съобщи министърът на отбраната
Германският министър на отбраната Борис Писториус. Снимка: АП/Ebrahim Noroozi
Берлин,  
25.09.2025 16:28
 (БТА)

Германия ще похарчи до 2030 г. общо 35 милиарда евро за изграждане на рамката на космическата си сигурност, заяви днес министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА.

Той уточни, че целта е изграждането на устойчива система от сателити, наземни станции, сигурни възможности за изстрелване и свързани с тях услуги.

Планът е инвестициите да гарантират "както защита, така и ефективност".

"Укрепваме системите си срещу смущения и атаки", заяви Писториус, като изрично посочи "киберсигурността на всички космически системи".

Според министъра осведомеността за ситуацията в орбита трябва да бъде подобрена чрез радари, телескопи и бъдещо използване на спътници за наблюдение.

Писториус подчерта, че офанзивните способности също трябва да бъдат обсъдени.

Германия "трябва да бъде способна за възпиране в Космоса", за да се защити, каза в заключение министърът на отбраната.

 

/НС/

Свързани новини

02.09.2025 13:32

Арктика - новата гореща точка в международната политика

Арктика се превръща в една от най-динамичните и стратегически важни зони в света, където геополитическото напрежение нараства значително. Това се дължи на комбинацията от военни амбиции, икономически интереси и климатични промени, заради които
01.09.2025 21:00

База в дълбините на шведска гора е надеждата на Европа в космическата надпревара

В продължение на десетилетия Европа разчита на САЩ за сигурността си сред звездите. Със своята стартова площадка в Швеция континентът се надява да се конкурира със САЩ, Китай и Русия, предаде Асошиейтед прес.  Дълбоко в шведска гора, където през
12.08.2025 18:14

Отбранителната индустрия в ЕС се разширява с рекорден темп, според анализ на "Файненшъл таймс"

Европейските оръжейни фабрики се разширяват трикратно по-бързо спрямо характерните за мирно време темпове. Новите индустриални площи се простират на повече от 7 млн. кв. м, с което превъоръжаването придобива исторически мащаб, според анализ на в.
22.05.2025 12:09

Какво представлява проектът за “Златен купол“, който ще пази Америка от вражески ракетни нападения

Седем дни след встъпването си в длъжност за втория си мандат американският президент Доналд Тръмп издаде указ за създаване на модерен противовъздушен отбранителен щит - "Железен купол за Америка", който да защитава САЩ от ракетни нападения с голям

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:45 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация