Специалният пратеник на ООН за Сирия подаде оставка след седем години на поста

Атанаси Петров
Специалният пратеник на ООН за Сирия Гайр Педешен. Снимка: АП/Omar Sanadiki
Ню Йорк,  
18.09.2025 21:44
 (БТА)
Специалният пратеник на ООН за Сирия Гайр Педешен обяви днес, че подава оставка „по лични причини“ след близо седем години на поста, съобщи Франс прес.

В изказване пред Съвета за сигурност на ООН норвежкият дипломат каза, че е благодарен на сирийския народ, който е проявил изключителна смелост и човечност през тези години.

Той обясни, че от известно време е възнамерявал да се насочи към „нещо друго“, но е отложил решението си заради променената ситуация в Сирия.

„Предвид извънредните промени в страната и началото на нова глава, за мен беше както дълг, така и привилегия, да остана на поста си и да помогна за насочването на политическите усилия на ООН през първите решаващи месеци от този исторически период на преход“, каза Педешен, визирайки падането от власт на президента Башар Асад в края на 2024 г. и сформирането на ново правителство в Дамаск.

Шестдесет и деветгодишният Гайр Педешен бе назначен за специален пратеник на ООН за Сирия през октомври 2018 г.

