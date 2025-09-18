Специалният пратеник на ООН за Сирия подаде оставка след седем години на поста

site.btaСпециалният пратеник на ООН за Сирия подаде оставка след седем години на поста
Специалният пратеник на ООН за Сирия Гайр Педешен обяви днес, че подава оставка „по лични причини“ след близо седем години на поста, съобщи Франс прес.
В изказване пред Съвета за сигурност на ООН норвежкият дипломат каза, че е благодарен на сирийския народ, който е проявил изключителна смелост и човечност през тези години.
Той обясни, че от известно време е възнамерявал да се насочи към „нещо друго“, но е отложил решението си заради променената ситуация в Сирия.
„Предвид извънредните промени в страната и началото на нова глава, за мен беше както дълг, така и привилегия, да остана на поста си и да помогна за насочването на политическите усилия на ООН през първите решаващи месеци от този исторически период на преход“, каза Педешен, визирайки падането от власт на президента Башар Асад в края на 2024 г. и сформирането на ново правителство в Дамаск.
Шестдесет и деветгодишният Гайр Педешен бе назначен за специален пратеник на ООН за Сирия през октомври 2018 г.
/НС/
