Генералният секретар на ООН призова за единен, траен и глобален отговор пред опасностите, произтичащи от възхода на изкуствения интелект

Нова песен на "Бийтълс" излиза благодарение на изкуствения интелект, съобщи АФП. Оригиналният запис е направен от Джон Ленън. Песента Now and Then "ще събере" митичната четворка от Ливърпул 53 години след раздялата им. Песента ще излезе днес точно