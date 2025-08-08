Жътвената кампания при пшеницата в област Добрич приключи при среден добив 652,9 кг/дка

Жътвената кампания на пшеницата и лавандулата в област Добрич е приключила. Това показват данни на Министерството на земеделието и храните.

От справката се вижда, че средният добив за областта при пшеницата е 652,9 кг/дка. Най-много пшеница от декар са прибрали стопаните в Шабла, където средният добив е 670,3 кг/дка. Най-нисък среден добив регистрират в община Тервел, където е 550 кг/дка. Засетите площи с пшеница през тази стопанска година са били 1 297 949 дка, което е повече с около 93 хил. дка от предходния сезон, когато са били 1 204 880 дка. Получени са 847 443 тона от културата.

Средният добив от лавандулов цвят, където също е приключила жътвата в област Добрич, е 441,3 кг/дка. Най-висок той е бил в община Каварна – 600 кг/дка, а най-нисък в община Генерал Тошево, където стопаните са прибрали 300 кг/дка. Най-много декари с лавандула са засети в община Генерал Тошево – 8130 дка. Общо площите с културата в областта са 19 667 дка. Прибраният цвят е 8678,2 тона.

Засетите площи в област Добрич с царевица за зърно са 669 717 дка, а със слънчоглед са 969 390 дка. Най-много площи от двете култури има в община Добричка, съответно 179 560 дка и 257 470 дка.