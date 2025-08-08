Нюкасъл се включи в конкуренцията за подписа на френския нападател Рандал Коло Муани

Английският нападател Нюкасъл е започнал преговори с френския нападател Рандал Коло Муани, съобщава sport.sky.de.

26-годишният футболист е влязъл в съкратения списък с трансферни цели на Нюкасъл, след като клубът не успя да се пребори за словенеца Бенямин Шешко.

Ръководството на Нюкасъл проучва и други опции, но Коло Муани е една от конкретните им цели.

Французинът има договор с Пари Сен Жермен до 2028 година. Парижани похарчиха 75 милиона евро за привличането на футболиста преди две години и сега настояват за поне 50 милиона евро, за да се разделят с него.

Италианският Ювентус също иска да върне в редиците си Рандал Коло Муани, след като в клуба останаха доволни от изявите му в периода му под наем там.