Волейболният шампион при жените Марица отстъпи пред Бешикташ пред погледа на българския посланик в Турция

Волейболният шампион при жените Марица (Пловдив) загуби от Бешикташ с 2:3 във вълнуващ петгеймов приятелски мач, обявиха от клуба. Това стана в четвъртия ден на мемориалния волейболен турнир "Ахмет Гьоксу" в Анкара.

На мача присъства българският посланик в Турция Ангел Чолаков и придружаващите го официални лица. Те изгледаха двубоя от ложата в зала "Селим Съри Таркан Зерен" в турската столица.

Преди това Марица загуби с 2:3 и от турския Нилюфер Беледиеспор от Бурса и на Зерен Спор от Анкара с 0:3.