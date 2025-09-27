Подробно търсене

Волейболният шампион при жените Марица отстъпи пред Бешикташ пред погледа на българския посланик в Турция

Христо Бонински
Волейболният шампион при жените Марица отстъпи пред Бешикташ пред погледа на българския посланик в Турция
Волейболният шампион при жените Марица отстъпи пред Бешикташ пред погледа на българския посланик в Турция
Снимка: Фейсбук на Марица
Анкара,  
27.09.2025 21:10
 (БТА)

Волейболният шампион при жените Марица (Пловдив) загуби от Бешикташ с 2:3 във вълнуващ петгеймов приятелски мач, обявиха от клуба. Това стана в четвъртия ден на мемориалния волейболен турнир "Ахмет Гьоксу" в Анкара.

На мача присъства българският посланик в Турция Ангел Чолаков и придружаващите го официални лица. Те изгледаха двубоя от ложата в зала "Селим Съри Таркан Зерен" в турската столица.

Преди това Марица загуби с 2:3 и от турския Нилюфер Беледиеспор от Бурса и на Зерен Спор от Анкара с 0:3. 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:25 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация