РФК Валяците Перник записа победа в мач от полуфиналната фаза от турнира за Купа България по ръгби 15

Ръгби и футболен клуб (РФК) Валяците Перник записа победа с 38:28 в мач от полуфиналната фаза от турнира за Купа България по ръгби 15.

Пернишкият отбор прие Национална спортна академия (НСА) на стадион „Димитър Аврамов“ в с. Дивотино.

„Изключително тежък мач, имахме много контузени, други бяха с професионални ангажименти. Не знам за финала дали ще успеем да се съберем. Безотговорно беше съдийството. Имах усещането, че съм на терена в Национална спортна академия- дежурния беше от НСА, съдиите са техни хора, как ще развиваме ръгби в България“, коментира за БТА след мача играещият треньор от Перник Антонио Любенов.

Той благодари на играчите от РФК Валяците за това, че са се раздали и са вложили най- доброто от себе си в играта. Имаме едно излизане от целия мач, ако можех щях да направя повече смени, но с това разполагаме, каза още наставникът.

Треньорът на НСА Николай Костадинов коментира за БТА, че са били добре запознати със силните страни на домакините.

„Опитахме се първото полувреме да стоим по- далече от тяхната силна схватка, да играем повече с нашата три четвъртна. До някъде успяхме да изпълним тактически тези указания, не винаги успявахме. Налагаше се и да играем под напрежение, но второто полувреме имахме няколко контузии, които ни принудиха чисто тактически да направим промени“, допълни още Костадинов.

Наставникът поздрави противниковия отбор на Валяците за това, че са играли със сърце и се е получил мъжки сблъсък на терена. И пожела успех на финала. На състезателите от НСА, Николай Костадинов пожела да се влагат в играта и да израстват с успехи.

„Имаме много нови момчета, които дебютираха. Пожелавам им да израстват от мач на мач и да се развиваме“, каза той.