Италия се наложи над Израел в зрелище с девет гола, Швеция допусна изненадваща загуба от Косово в световните квалификации по футбол

Италия победи с рядко срещания във футбола резултат от 5:4 Израел в мач от група "I" на световните квалификации по футбол.

Срещата, която се игра в унгарския град Дебрецен, премина през множество обрати, но бе решена от Сандро Тонали, който вкара в продължението, за да донесе победата на "скуадра адзура". Това бе и втори успех в два мача под ръководството на новия старши треньор на тима Дженаро Гатузо след победата с 5:0 над Естония преди дни. С представянето си Италия записа и рекорд, вкарвайки поне пет гола в два последователни мача в цялата си история.

Срещата обаче започна по-добре за тима на Израел. В петата минута вратарят на "адзурите" Джанлуиджи Донарума си отбеляза автогол, но главният съдия Славко Винчич от Словения реши да не признае попадението заради много спорен фаул срещу новия страж на Манчестър Сити.

Все пак Израел поведе в 16-ата минута след автогол на Мануел Локатели. Пет минути преди почивката Мойзе Кен изравни за 1:1.

Истинският порой от голове в мача обаче се изсипа през втората част. Израел отново излезе напред в резултата в 52-рата минута чрез Дор Перец, но в ответната атака Кен изравни за 2:2 с удар въздуха.

Италия поведе за пръв път в мача в 58-мата минута с гол на Матео Политано, а в 81-вата Джакомо Распадори се разписа за 4:2 и изглеждаше, че е сложил на точка на спора.

Израел обаче не се предаде и в 87-мата минута символичните домакини намалиха след втория автогол на италианците в мача, който този път бе на Алесандро Бастони. В 89-ата минута резултатът стана 4:4, когато Дор Перец заби с глава втория си гол в мача от непосредствена близост.

Така се стигна до първата минута на добавеното време, когато опит на Сандро Тонали за центриране изненада цялата защита на Израел и топката попадна във вратата на Даниел Перец за крайното 5:4.

С победата Италия събра 9 точки от 4 мача и изостава с три от лидера Норвегия, който по-късно днес посреща Молдова. Израел е на трета позиция в групата, също с 9 точки, но от пет мача.

Изненадата на вечерта дойде от група "В", в която Косово изненадващо спечели с 2:0 при домакинството си на пълната със звезди селекция на Швеция.

Цял мач в центъра на отбраната за домакините игра бранителят на намиращия се в зоната на изпадащите от Първа лига тим на ЦСКА Лумбард Делова, който с изявите си напълно неутрализира звездите в атаката на шведите Виктор Гьокереш, Антони Еланга и Александър Исак, за които това лято Арсенал, Нюкасъл и Ливърпул платиха общо над 281 милиона евро.

Головете за тима на Косово, който излезе на второ място в групата с 3 точки от два мача, вкараха Елвис Реджбечай и Видат Муричи през първото полувреме. В края на двубоя домакините останаха в намален състав заради втори жълт картон на Линдон Емерлаху, но гостите не успяха да се доберат дори до почетно попадение.

В другата среща от групата Швейцария спечели с 3:0 като домакин на Словения и остава начело в подреждането с максималните 6 точки. Нико Елведе, Бреел Емболо и Дан Ндойе вкараха трите гола за "кръстоносците" още през първото полувреме, с което лишиха от интрига втората част на мача.

В група "С" Дания излезе на първата позиция с 4 точки след успех с 3:0 над Гърция като гост. Микаел Дамсгор даде преднина на "червения динамит" след половин час игра, а Андреас Кристенсен и резервата Расмус Хьойлунд направи резултата на стадион "Йоргос Карайскакис" класически през второто полувреме.

Също с 4 точки точки е и тимът на Шотландия, който се наложи с 2:0 над Беларус в Залаегерсег. За "гайдарите" точен бе Че Адамс в края на първото полувреме, а крайният резултат бе оформен с автогол на Захар Волков в 65-ата минута.

За Беларус, който няма спечелена точка след първите си два мача, цял мач играха играчите на ЦСКА и ЦСКА 1948 Фьодор Лапоухов и Егор Пархоменко.

В група "L" Хърватия продължава с максимален актив от 12 точки след победа с 4:0 в Загреб над Черна гора. Кристиян Якич, Андрей Крамарич и Иван Перишич вкараха за домакините, а автогол Едвин Куч също им помогна за изразителния успех. Още от края на първото полувреме пък Черна гора игра с човек по-малко след червен картон на Андрия Булатович.

В другия мач от потока Фарьорските острови надигра с 1:0 Гибралтар като гост. Единствения гол вкара Мартин Агнарсон в 66-ата минута. С победата Фарьорите излязоха на трето място с 6 точки, колкото имат и черногорците, но са с по-добра голова разлика.