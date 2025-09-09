Подробно търсене

Шведският национал Александър Исак: "Страхотно е, че вече мога да се съсредоточа върху футбола"

Кремена Младенова
снимка: Jonas Ekstroemer/TT News Agency via AP
Прищина,  
09.09.2025 10:33
 (БТА)

Нападателят Александър Исак заяви, че е щастлив да бъде отново на терена, след като се превърна в рекордно скъпо ново попълнение за Ливърпул. Исак изигра първите си минути за сезона при загубата на националния тим на Швеция с 0:2 при гостуването на Косово в Прищина в двубой от световните квалификации.

25-годишният футболист финализира трансфера си от Нюкасъл в Ливърпул за 125 милиона паунда в последния ден на прозореца, слагайки край на трансферна сага, която се проточи през целия сезон.

"Страхотно е, че всичко беше уредено преди лагера и можех да се съсредоточа отново върху футбола", коментира Исак пред шведски медии след загубата в Прищина, където влезе като резерва през второто полувреме.

"Това беше сравнително нова ситуация за мен, но винаги се учиш и развиваш психически, както и извън терена", добави шведският национал, цитиран от агенция "Ройтерс".

Исак не участва в предсезонните мачове на Нюкасъл, както и в първите срещи на отбора във Висшата лига, обвинявайки клуба в нарушаване на обещания и подвеждане на феновете.

"Очевидно не всеки има пълната картина, но това е тема за друг ден. Не мога да контролирам всичко, което се казва или пише. Но съм щастлив, че станах футболист на Ливърпул", завърши Александър Исак.

/КМ/

Към 11:03 на 09.09.2025 Новините от днес

