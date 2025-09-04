Футболни запалянковци от над 400 клуба от Европа поискаха от ФИФА и УЕФА да забрани мачове от националните първенства да се играят извън пределите на страните

Футболни запалянковци от над 400 клуба от Европа призоваха ФИФА и УЕФА да блокират искането на Испанската и на Италианската лига да играят мачове от националните им първенства извън пределите на страните, съобщава АП.



Испанската футболна федерация одобри плана на Барселона да приеме Виляреал в Маями (САЩ) през декември в мача от програмата на Ла Лига, а Серия А иска Милан да приеме Комо през февруари в Пърт (Австралия).

Организацията Football Supporters Europe (FSE) се противопостави остро на тези намерения и изпрати протестни писма преди Изпълкома на европейската футболна централа УЕФА в Албания през следващата седмица.

"Призоваваме УЕФА, ФИФА и всички национални федерации да останат твърди в ролята си на регулатор на играта. Искаме да получим гаранции, че футболът ще остане при корените си в нашите страни, където принадлежи", пишат от FSE, в която участват фенклубове от 25 страни от Стария континент.

Евентуално разрешение Барселона и Милан да играят мачове от националните си първенства извън пределите на страните им може да "отвори кутията на Пандора с непредвидими и необратими последствия", предупреждават запалянковците.



От Германската футболна лига и от английската Висша лига пък категорично отхвърлиха възможност срещи да бъдат преместени зад граница.