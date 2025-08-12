Звездата на финландския национален тим Лаури Марканен продължава с отличните изяви в контролите преди Евробаскет 2025

Звездата на финландския национален отбор по баскетбол за мъже Лаури Марканен реализира 31 точки за втория пореден успех над Белгия с 94:74 в контрола. Това бе втора приятелска среща между двата тима като в първата Франция се наложи със 105:62.

28-годишният Марканен, който отбеляза рекордните в кариерата му с държавния състав 48 точки в предишния двубой, сега освен 31 точки, добави още 5 борби и 2 откраднати топки за коефициент на ефективност 39.

Финландия е един от домакините на предстоящото Европейско първенство по баскетбол за мъже, заедно с Латвия, Полша и Кипър.

Баскетболистът на Юта Джаз Лаури Марканен и съотборниците му от националния тим са в група с Германия, Великобритания, Литва, Черна гора и Швеция, а срещите ще се играят в Тампере.