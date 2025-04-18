Отборът на Крумовград надделя над ЦСКА-София в интригуващ двубой от 30-ия кръг на футболната Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от 30-ия кръг на Първа лига:
Крумовград - ЦСКА-София - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Момчил Цветанов 53 дузпа
Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора) - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дерик Осей 17, 1:1 Хуанка Пинеда 63
Локомотив (София) - Ботев (Пловдив) - 1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Мамаду Диара 49, 1:1 Ехидже Укаки 57
в събота:
Ботев (Враца) - Арда (Кърджали)
Локомотив (Пловдив) - Славия
Лудогорец (Разград) - Спартак (Варна)
в понеделник:
Септември (София) - Левски
ЦСКА 1948 - Хебър (Пазарджик)
временно класиране:
1. Лудогорец 29 23 4 2 60:13 73 точки
2. Левски 29 18 5 6 54:25 59
3. Арда 29 15 8 6 48:30 53
4. Черно море 30 14 11 5 41:25 53
5. Ботев (Пд) 30 14 7 9 32:31 49
6. Спартак (Вн) 29 14 6 9 38:36 48
7. ЦСКА-София 30 13 8 9 40:27 47
8. Берое 30 12 5 12 34:29 42
9. Славия 29 11 6 12 42:42 39
10. ЦСКА 1948 29 8 10 11 37:41 34
11. Септември 29 10 3 16 32:46 33
12. Локомотив (Сф) 30 8 6 16 29:49 30
13. Крумовград 30 7 9 14 16:31 30
14. Локомотив (Пд) 29 7 7 15 27:39 28
15. Ботев (Вр) 29 4 6 19 21:56 18
16. Хебър 29 2 8 19 20:51 14
/КМ/