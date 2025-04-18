Отборът на Крумовград надделя над ЦСКА-София в интригуващ двубой от 30-ия кръг на футболната Първа лига

Отборът на Крумовград поднесе изненада и победи с 1:0 ЦСКА като домакин в среща от 30-ия кръг на футболната Първа лига. Единственото попадение в срещата реализира Момчил Цветанов от дузпа в началото на второто полувреме, докато „червените“ на два пъти уцелиха греда след удари на Йоанис Питас и Лумбард Делова