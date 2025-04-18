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Отборът на Крумовград надделя над ЦСКА-София в интригуващ двубой от 30-ия кръг на футболната Първа лига

Кремена Младенова
Отборът на Крумовград надделя над ЦСКА-София в интригуващ двубой от 30-ия кръг на футболната Първа лига
Отборът на Крумовград надделя над ЦСКА-София в интригуващ двубой от 30-ия кръг на футболната Първа лига
БТА, Пловдив (18 април 2025) На футболен комплекс „Никола Щерев - Старика” се играе среща от 30-ия кръг на футболната efbet Лига между отборите на Крумовград и ЦСКА. Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков (ЕВ)
Пловдив,  
18.04.2025 21:03
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 30-ия кръг на Първа лига:

Крумовград - ЦСКА-София - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Момчил Цветанов 53 дузпа

Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора) - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Дерик Осей 17, 1:1 Хуанка Пинеда 63

Локомотив (София) - Ботев (Пловдив) - 1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Мамаду Диара 49, 1:1 Ехидже Укаки 57

в събота:
Ботев (Враца) - Арда (Кърджали)
Локомотив (Пловдив) - Славия
Лудогорец (Разград) - Спартак (Варна)

в понеделник:
Септември (София) - Левски
ЦСКА 1948 - Хебър (Пазарджик)

временно класиране:
 1. Лудогорец        29  23  4   2  60:13   73 точки
 2. Левски           29  18  5   6  54:25   59
 3. Арда             29  15  8   6  48:30   53 
 4. Черно море       30  14 11   5  41:25   53
 5. Ботев (Пд)       30  14  7   9  32:31   49
 6. Спартак (Вн)     29  14  6   9  38:36   48
 7. ЦСКА-София       30  13  8   9  40:27   47
 8. Берое            30  12  5  12  34:29   42
 9. Славия           29  11  6  12  42:42   39  
10. ЦСКА 1948        29   8 10  11  37:41   34 
11. Септември        29  10  3  16  32:46   33
12. Локомотив (Сф)   30   8  6  16  29:49   30
13. Крумовград       30   7  9  14  16:31   30 
14. Локомотив (Пд)   29   7  7  15  27:39   28
15. Ботев (Вр)       29   4  6  19  21:56   18
16. Хебър            29   2  8  19  20:51   14

/КМ/

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