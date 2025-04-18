Черно море и Берое не успяха да се победят в среща от 30-ия кръг на Първа лига

Черно море и Берое завършиха 1:1 в мач от последния 30-ти кръг на редовния сезон на Първа лига. Домакините откриха резултата през първата част, а гостите изравниха през втората част. С равенството варненският тим има 53 точки в актива си и завършва на четвъртото място в редовния сезон