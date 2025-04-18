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Локомотив София и Ботев Пловдив завършиха наравно

Мирослав Димитров
Локомотив София и Ботев Пловдив завършиха наравно
Локомотив София и Ботев Пловдив завършиха наравно
Снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
18.04.2025 15:53
 (БТА) 
Срещи от 30-тия кръг в efbet Лига:

Локомотив София - Ботев Пловдив - 1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Мамаду Диара 49, 1:1 Ехидже Укаки 57
 
по-късно днес:
Черно море - Берое 
Крумовград - ЦСКА
 
в събота:
Ботев Враца - Арда Кърджали 
Локомотив Пловдив  - Славия 
Лудогорец - Спартак Варна
 
в понеделник:
Септември София - Левски
ЦСКА 1948 - Хебър 
 
временно класиране:
 1. Лудогорец        29  23  4   2  60:13   73 точки
 2. Левски           29  18  5   6  54:25   59
 3. Арда             29  15  8   6  48:30   53 
 4. Черно море       29  14 10   5  40:24   52
 5. Ботев (Пд)       30  14  7   9  32:31   49
 6. Спартак (Вн)     29  14  6   9  38:36   48
 7. ЦСКА-София       29  13  8   8  40:26   47
 8. Берое            29  12  5  12  33:28   41 
 9. Славия           29  11  6  12  42:42   39  
10. ЦСКА 1948        29   8 10  11  37:41   34 
11. Септември        29  10  3  16  32:46   33
12. Локомотив (Сф)   30   8  6  16  29:49   30
13. Локомотив (Пд)   29   7  7  15  27:39   28
14. Крумовград       29   6  9  14  15:31   27  
15. Ботев (Вр)       29   4  6  19  21:56   18
16. Хебър            29   2  8  19  20:51   14

/МД/

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