Берое победи Спартак Варна като гост в българското първенство по футбол

Срещи от 23-тия кръг на футболното първенство на България, Първа лига: Спартак Варна - Берое - 0:3 (0:2) голмайстори: 0:1 Леандро Годой 13, 0:2 Леандро Годой 31, 0:3 Леандро Годой 90 Локомотив Пловдив - Ботев Враца - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Ивайло Иванов 45+3 Крумовград - Локомотив София - 0:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Спас Делев 29, 0:2 Диого Тейшейра 43 в неделя: ЦСКА-София - Левски Хебър Пазарджик - Черно море в понеделник: Арда Кърджали - ЦСКА 1948 Славия - Ботев Пловдив Лудогорец - Септември София временно класиране: 1. Лудогорец 22 18 3 1 47:10 57 точки 2. Левски 22 16 1 5 43:16 49 3. Черно море 22 12 6 4 33:15 42 4. Ботев (Пд) 22 13 2 7 23:19 41 5. Берое 23 11 4 8 29:19 37 6. Арда 22 10 6 6 28:27 36 7. Спартак (Вн) 23 10 5 8 28:30 35 8. ЦСКА 22 9 5 8 30:22 32 9. Славия 22 8 4 10 25:27 28 10. Септември 22 8 2 12 21:31 26 11. ЦСКА 1948 22 5 10 7 25:31 25 12. Локомотив (Пд) 23 6 5 12 24:33 23 13. Локомотив (Сф) 23 6 5 12 21:35 23 14. Крумовград 23 5 7 11 13:22 22 15. Ботев (Вр) 23 3 4 16 17:47 13 16. Хебър 22 1 7 14 17:39 10