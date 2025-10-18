Учители от Търговищко се включиха в майсторски клас за развитие на креативното мислене като подход за повишаване на образователните резултати

Майсторски клас на тема „Развитие на креативното мислене като модел за повишаване на образователните резултати“ се провежда в Търговище. Събитието се реализира по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“, а бенефициент е Регионалното управление на образованието.

В квалификацията за споделяне на опит са обхванати 20 педагогически специалисти от региона. Ръководител и лектор на събитието е учителят по обществени науки д-р Янко Иванов, а научен консултант е д-р Даниела Стоянова – представител на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“, каза при откриването на форума представителят на РУО – Търговище Мария Вълчева, старши експерт „Обществени науки, гражданско образование и религия“.

По думите й идеята на Националната програма е да бъдат използвани всички ресурси на системата, като се организират обучения на принципа „учители да обучават учители“. Водещите на форума посочиха, че целите, които стоят пред майсторския клас, са насочени към повишаване компетентността на педагозите в прилагането на стратегии за развитие на креативно мислене. Освен това ще им се окаже съдействие за създаване на иновативни образователни практики за подобряване на учебните постижения на учениците, както и за развитие на умения за интегриране на креативни техники във всички етапи на учебния процес.

Обучението се състои в хибридна форма в периода до 15 ноември. Днес е първият присъствен ден, в който педагогическите специалисти участват в интерактивни лекции, ролеви игри, дискусии и практически задачи, насочени към развиване на оригиналност и иновативност в преподаването. Във втория етап на програмата учителите ще апробират разработените идеи в реална учебна среда и ще споделят резултатите от своята практика.

На заключителната сесия през ноември учителите ще представят своите разработки и дидактически материали. Те ще бъдат публикувани на сайта на РУО – Търговище, за да подпомогнат колеги от региона в прилагането на успешни модели за стимулиране на креативното мислене в образователния процес.