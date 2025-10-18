Глушкова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир по тенис в Гърция

Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев, архив
Ираклион, Гърция,  
18.10.2025 12:04
 (БТА)

Българката Денислава Глушкова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Поставената под номер 1 Глушкова се отказа срещу шестата в схемата рускиня Даря Лодикова при резултат 2:6, 1:4 след 1:44 часа игра.

В началото на втория сет 21-годишната софиянка поиска медицинско прекъсване, след което остана няколко гейма на корта, но след края на петия реши, че не може да продължи мача.

Преди тази среща българката записа три поредни успеха в надпреварата при само един загубен сет.

 

/ИК/

