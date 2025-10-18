Дължим подкрепа на българската индустрия, заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на кариерен форум в София

Дължим подкрепа на българската индустрия - по-добра образователна система, редица мерки, за да направим инвестиционния процес по-лесен, но и дължим едно усилие тя да стане публично и обществено разпознаваема. Това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев при откриването на кариерния форум Tech Career Days by JobTiger 2025 в София, организиран от HR компанията и кариерен сайт "ДжобТайгър" (JobTiger).

Форумът се провежда за 16-а поредна година, като тази година той дава възможности на работодателите в технологичния сектор да се срещнат с кандидати за работа, сред които студенти с малко или без трудов опит, така и работещи специалисти, които търсят нови кариерни предизвикателства.

По думите на Томислав Дончев българската индустрия е най-непознатият сектор от българската икономика. Хората, журналистите, политиците познават българския туризъм, българското земеделие и никой не познава българската индустрия, добави той. В тази връзка Дончев изрази надежда със събития като днешното да се извърви поне малка част от пътя за повече информираност за сектора, като по думите му така голяма част от българите ще знаят, че има българска индустрия, тя се развива, конкурентна е, покорява европейските пазари и има амбиции утре да бъде на по- високо ниво от нивото, на което е днес.

Вицепремиерът Дончев отбеляза също нуждата от кадри за индустрията, както и необходимостта от повишаване на интереса към инженерните специалности. Той посочи, че българската индустрия отчаяно се нуждае от още квалифицирани кадри, хора, учили естествени науки, инженери, квалифицирани работници. Качеството на човешкия капитал и квалификацията ще бъдат едни от факторите, които ще определят конкурентоспособността на икономиката в следващите десетилетия, каза Дончев. Като посочи, че няма лоша специалност и няма лошо висше образование, Дончев добави, че специалностите, които позволяват да създаваме, да променяме света, да го правим по-сложен и по -добро място са именно техническите специалности.

По време на откриването бяха връчени първите Tech in Bulgaria Awards, отличаващи компании в технологичния сектор и техния принос към кампанията Tech in Bulgaria.

В изданието на форума в София, който ще продължи до 16:00 ч. днес, участват 26 компании. Между 1000 и 3000 души обичайно посещават кариерния форум, а статистиката показва, че между 30 и 40 процента са хора, които са в началото на трудовия стаж, имат до пет години стаж, а останалата част са студенти, обясни управителят на "Джоб Тайгър" Светлозар Петров.

следва