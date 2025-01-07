Защитникът Видол Сейменски подписа първи професионален договор с Локомотив (Пловдив)

Видол Сейменски подписа първи професионален договор с Локомотив (Пловдив), обявиха от клуба.

"Централният защитник е първото ново попълнение на "черно-белите" за тази зима. Целият му футболен път минава през детско-юношеската школа на Локомотив! Над 12 години той е бил част от различните гарнитури в академията, като за последно се състезаваше за дублиращия отбор в Югоизточна Трета лига. ПФК Локомотив желае успех на Видол Сейменски с екипа на “черно-белите”!", написаха от клуба.