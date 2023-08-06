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От Лудогорец поздравиха Георги Домусчиев за рождения му ден

Боян Денчев
От Лудогорец поздравиха Георги Домусчиев за рождения му ден
От Лудогорец поздравиха Георги Домусчиев за рождения му ден
Разград,  
06.08.2023 10:28
 (БТА)

От Лудогорец поздравиха единия от собствениците на клуба – Георги Домусчиев по случай неговия рожден ден. Треньорите и футболистите му пожелаха още много титли и незабравими моменти с любимия отбор.

„Честит рожден ден на единия от собствениците на Лудогорец – г-н Георги Домусчиев.

Ръководството, треньорският и спортно технически щаб, футболистите и служителите на клуба му пожелават много здраве, щастие, лични и професионални успехи. Още много титли, купи и незабравими моменти с любимия отбор“, написаха от Лудогорец.

/БД/

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