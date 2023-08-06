От Лудогорец поздравиха Георги Домусчиев за рождения му ден

site.btaОт Лудогорец поздравиха Георги Домусчиев за рождения му ден
От Лудогорец поздравиха единия от собствениците на клуба – Георги Домусчиев по случай неговия рожден ден. Треньорите и футболистите му пожелаха още много титли и незабравими моменти с любимия отбор.
„Честит рожден ден на единия от собствениците на Лудогорец – г-н Георги Домусчиев.
Ръководството, треньорският и спортно технически щаб, футболистите и служителите на клуба му пожелават много здраве, щастие, лични и професионални успехи. Още много титли, купи и незабравими моменти с любимия отбор“, написаха от Лудогорец.
/БД/
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