От Лудогорец поздравиха Георги Домусчиев за рождения му ден

От Лудогорец поздравиха единия от собствениците на клуба – Георги Домусчиев по случай неговия рожден ден. Треньорите и футболистите му пожелаха още много титли и незабравими моменти с любимия отбор.

„Честит рожден ден на единия от собствениците на Лудогорец – г-н Георги Домусчиев.

Ръководството, треньорският и спортно технически щаб, футболистите и служителите на клуба му пожелават много здраве, щастие, лични и професионални успехи. Още много титли, купи и незабравими моменти с любимия отбор“, написаха от Лудогорец.