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Ясни са двойките в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите

Кремена Младенова
Ясни са двойките в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите
Ясни са двойките в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите
снимка: БТА, архив
04.08.2023 09:01
 (БТА)

Съперниците в третия квалификационен кръг на футболния турнир Лигата на конференциите:

Апоел Беер Шева (Израел) – Левски (България)
АЕК Ларнака (Кипър) – Макаби Тел Авив (Израел)
Сабах Баку (Азербайджан) – Партизан (Сърбия)
Сепси (Румъния) – Актобе (Казахстан)
Рапид Виена (Австрия) – Дебрецен (Унгария)
Хайдук Сплит (Хърватия) – ПАОК (Гърция)
Санта Колома (Андора) – АЗ Алкмаар (Нидерландия)
Целе (Словения) - Неман Гродно (Беларус)
Бешикташ (Турция) – Нефтчи Баку (Азербайджан)
Омония (Кипър) – Мидтиланд (Дания)
Арис (Гърция) – Динамо Киев (Украйна)
Легия Варшава (Полша) – Аустрия Виена (Австрия)
Хибърниън (Шотландия) – Люцерн (Швейцария)
Виктория Пилзен (Чехия) – Гзира (Малта)
Арука (Португалия) - Бран (Норвегия)
Гент (Белгия) – Погон Шчечин (Полша)
Адана Демирспор (Турция) - Осиек (Хърватия)
Б36 Торшавн (Фарьорски острови) – Риека (Хърватия)
Твенте (Нидерландия) – ФК Рига (Латвия)
Розенборг (Норвегия) – Хартс (Шотландия)
Фенербахче (Турция) – Марибор (Словения)
Брюж (Белгия) - КА Акурейри (Исландия)
Дила Гори (Грузия) – АПОЕЛ Никозия (Кипър)
Лех Познан (Полша) – Търнава (Словакия)
ФКСБ (Румъния) - Нордселанд (Дания)
Тобол (Казахастан) - Дери Сити (Република Ирландия)
Будьо Глимт (Норвегия) - Пюник (Армения)
Хамрун (Малта) – Ференцварош (Унгария)
Фарул Констанца (Румъния) – Флора (Естония)
Валмиера (Латвия) - Партизани (Албания)
Балкани (Косово) – Линкълн Ред Импс (Гибралтар)
Струга (Република Северна Македония) – Есперанж (Люкмебург)

/КМ/

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