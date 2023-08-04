Ясни са двойките в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите

Израелският Апоел Беер Шева завърши 1:1 в реванша с литовския Паневежис и се класира за третия кръг на Лигата на конференциите след успех в първия двубой с 1:0. Така Апоел може да бъде съперник на Левски в тази фаза, ако "сините" отстранят ФК