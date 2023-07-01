Резултати от контролите на българските отбори

Резултати от контролните срещи с участието на български отбори в събота, 1 юли: Крумовград - Разлог 4:0 Базел (Швейцария) - ЦСКА-София 0:1 ЦСКА 1948 II - Марек 5:0 Арда Кърджали - Локомотив София 2:4 Берое - Черноморец Бургас 3:1 Локомотив Пловдив - Хебър 1:1 Славия - Септември София 3:2 Университатя Крайова (Румъния) - Лудогорец 0:2 Янтра Габрово - Литекс Ловеч 3:2 Спартак Варна - Лудогорец II 0:2 Пирин Благоевград - Беласица Петрич - играе се