Лос Анджелис Лейкърс надигра Лос Анджелис Клипърс в Националната баскетболна асоциация

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Jae C. Hong
Лос Анджелис,  
26.11.2025 09:04
 (БТА)

Срещи от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:

ЛА Лейкърс - ЛА Клипърс 135:118
Филаделфия - Орландо    103:144
Вашингтон - Атланта     132:113

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Торонто 13 победи/5 загуби, Ню Йорк 10/6, Филаделфия 9/8
Централна дивизия: Детройт 15/2, Кливланд 12/7, Чикаго 9/8
Югоизточна дивизия: Маями 12/6, Атланта и Орландо по 11/8 

Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 17/1, Денвър 13/4, Минесота 10/7
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 13/4, Финикс 11/7, Голдън Стейт 10/9
Югозападна дивизия: Хюстън 11/4, Сан Антонио 11/5, Мемфис 6/12.

/КМ/

