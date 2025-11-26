Лос Анджелис Лейкърс надигра Лос Анджелис Клипърс в Националната баскетболна асоциация

Детройт Пистънс спечели срещу Индиана Пейсърс със 122:117 в Националната баскетболна асоциация и вече има 15 успеха от началото на редовния сезон в НБА. Това беше и 13-а поредна победа за тима, с което беше изравнен клубният рекорд