Лос Анджелис Лейкърс надигра Лос Анджелис Клипърс в Националната баскетболна асоциация

site.btaЛос Анджелис Лейкърс надигра Лос Анджелис Клипърс в Националната баскетболна асоциация
Срещи от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:
ЛА Лейкърс - ЛА Клипърс 135:118 Филаделфия - Орландо 103:144 Вашингтон - Атланта 132:113
Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Торонто 13 победи/5 загуби, Ню Йорк 10/6, Филаделфия 9/8
Централна дивизия: Детройт 15/2, Кливланд 12/7, Чикаго 9/8
Югоизточна дивизия: Маями 12/6, Атланта и Орландо по 11/8
Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 17/1, Денвър 13/4, Минесота 10/7
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 13/4, Финикс 11/7, Голдън Стейт 10/9
Югозападна дивизия: Хюстън 11/4, Сан Антонио 11/5, Мемфис 6/12.
/КМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина