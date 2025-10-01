Певицата Лола Йънг отмени всичките си участия, след като падна на сцената в Ню Йорк

Подробно търсене

Михаил Евлогиев
Лола Йънг на наградите на MTV през септември 2025г. Снимка: Charles Sykes/Invision/AP
Лондон,  
01.10.2025 08:58
 (БТА)
Британската певица Лола Йънг отмени всичките си планирани участия и заяви, че ще „изчезне за известно време“, дни след като падна на сцената по време на концерт в Ню Йорк, съобщи ДПА.

От видеокадри, заснети в събота, 27 септември, се вижда 24-годишната изпълнителка на хита Messy да се олюлява и пада назад по време на участие в музикалния фестивал All Things Go. На следващия ден тя отмени втория си ангажимент на същия форум, което трябваше да е във Вашингтон, припомня ДПА. 

В публикация в профила си в Инстаграм певицата написа: „Изчезвам за известно време. Боли ме да кажа, че трябва да отменя всичко за обозримо бъдеще. Благодаря ви за цялата любов и подкрепа. Много съжалявам, че разочаровах всеки, който е купил билет, за да ме види, боли ме повече, отколкото си мислите". Почитателите на Лола Йънг, закупили билети за изявите й, ще получат платените суми обратно, отбелязва тя в публикацията си.

Йънг, която наскоро издаде третия си студиен албум, имаше планирани концерти във Великобритания през октомври.

/ТС/

24.04.2025 11:16

Към 09:16 на 01.10.2025 Новините от днес

