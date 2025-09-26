Публична лекция за бъдещето на токен икономиката от авторката на бестселъра „Token Economy“ Шермин Вошмгир се проведе в УНСС

В зала „Тържествена“ на УНСС при засилен интерес се проведе публична лекция на Шермин Вошмгир (Shermin Voshmgir) – международно признат експерт, автор на световния бестселър „Token Economy“ и лектор в областта на криптоикономиката, токен системите и Web3. Тя е съосновател и бивш директор на Изследователския институт за криптоикономика във Виенския икономически университет. Основател е и на организацията Token Kitchen, занимаваща се с практическо проектиране на токен системи и модели за управление.

В началото на лекцията ректорът, проф. д-р Димитър Димитров, приветства присъстващите и ги поздрави за проявения интерес към събитието.

„Заслужава си да инвестирате в знания и умения, за да можете да създавате света около вас“, обърна се към студентите проф. Димитров и допълни, че Университетът винаги иска да бъде водещ в технологиите на бъдещето. „УНСС откри две нови бакалавърски специалности – „Криптоикономика“ и „Киберсигурност в бизнеса“, за да може да бъде в крак със съвременните изискванията на динамичния пазар на труда. Всичко това го правим заради нашите студенти“, подчерта още ректорът.

„За мен е чест да бъда тук. Моето пътуване започна преди 10 години и съм много щастлива да видя колко сме напреднали оттогава. В началото нямаше академични програми, нямаше специализирани уебсайтове, почти нямаше книги за криптовалути. Имаше само форуми, видеа и чатове по темата. Прекрасно е, че вече се провеждат такива академични програми“, заяви Шермин Вошмгир.

Лекцията беше посветена на проектирането на токен системи, разгледани не само от криптоикономическа гледна точка, но и от по-широка перспектива, включваща икономически, правни, политически и технологични аспекти.

„Когато през 2018 г. създадох Изследователския институт по криптоикономика във Виена, целта бе да изградим мултидисциплинарна структура с представители от различни факултети, тъй като никой не може самостоятелно да реши този сложен проблем“, каза още експертът по криптоикономика.

В книгата си Шермин Вошмгир представя задълбочен анализ на шест реални проекта, чрез които показва предизвикателствата и уроците при проектирането на токен системи. Тя разглежда биткойн като проследява разликата между първоначалните намерения при създаването му и реалността петнадесет години по-късно. Анализира MakerDAO – децентрализиран стабилен токен, и Helium – децентрализирана телекомуникационна мрежа. Включени са също Ocean Protocol, предназначен за децентрализиран обмен на данни, както и Steemit – децентрализирана социална мрежа. Примери показват както успешните практики, така и грешките, от които новите проекти могат да извлекат ценни поуки.

След работата си във Виена авторката на „Token Economy“ се установява в Португалия, където живее в малко село. Там тя развива проект за токенизация на земеделски активи, свързан с маслиновите дървета и техните показатели за устойчивост. Инициативата се реализира чрез нейната компания Token Kitchen, която отговаря и за издаването на нейните книги.

В края на лекцията се проведе оживена дискусия, в която студентите задаваха въпроси, а Шермин Вошмгир отговори подробно и насърчи активната комуникация с аудиторията.

Преди лекцията проф. Димитър Димитров и част от екипа на катедра „Икономикс“ се срещнаха с гост лектора Shermin Voshmgir и обмениха информация и идеи.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Университета за национално и световно стопанство.)