В Кюстендил ще се състои концерт за празника, почитащ светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов

На 17 септември от 18:00 часа на откритата сцена пред читалище „Братство 1869“ ще се състои концерт за празника, почитащ светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов, каза за БТА председателя на читалището Иван Андонов. Той посочи, че събитието е част от международния фестивал „Сцени на Струма“.

В програмата ще вземат участие Вокална формация „Неразделни“ с ръководител Веселка Петрова, Фолклорна формация „Трепетлика“ с ръководител Слава Соколова, класът по поп пеене с преподавател Жана Николова, както и гостите Росен Захариев – флюгелхорн, Светлана Иванова – сопран и пиано, и др.