С дигитализацията на света образователните институции трябва да стават по-хуманитарни и прагматични, каза проф. Евгени Станимиров

Колкото повече се дигитализира светът, е нужно образователните институции да стават все по-хуманитарни и прагматични, каза днес при официалното откриване на новата учебна година ректорът на Икономическия университет (ИУ) във Варна проф. Евгени Станимиров. Тържеството събра много представители на бизнеса, на браншови организации, на академичната общност. Сред гостите бяха председателят на парламентарната комисия по туризъм Десислав Тасков, областният управител Андрияна Андреева, зам.-кметът Снежана Апостолова.

Има теза, че са нужни 10 000 часа, които човек трябва да отработи, за да стане майстор в своята област, посочи Станимиров и подчерта, че днес никой не разполага с това време, защото всичко се трансформира. Все по-трудно е да предвиждаме какво ще се случи – поколенията се променят и имат различни характеристики, интелектът превключва от естествен към изкуствен, в настоящата ситуация не познаваме параметрите на бъдещето, посочи ректорът. По думите му затова е най-разумно да обърнем поглед навътре към самите себе си и да работим системно върху личностното развитие. Говори се за иновации, креативност, лидерство, предприемачество, но не е лесно да се изграждат такива умения, каза още Станимиров. Според него преподавателите трябва да дават личен пример на младежите, че отворените сетива, развитието на умения, на талант, мащабното мислене, човечността са базови ценности.

Изкуственият интелект безпощадно ни притиска, той може да бъде много полезен, но ако променим мисленето си, което често се базира на остарели модели, допълни Станимиров. Той подчерта, че е нужно спешно да се проведе масирано обучение по изкуствен интелект не само за студентите, а и за преподавателите и администрацията. Акцентира и върху нуждата от увеличаване на практиката в обучението.

На първокурсниците и студентите ректорът пожела да работят върху мисленето си и да бъдат отговорни за своето бъдеще. По думите му успехът изисква подготовка, кураж да се експериментира, смелост в мисленето и безкомпромисност в действията.

През тази година ИУ посреща над 1300 първокурсници – бъдещи бакалаври и професионални бакалаври. Той се утвърждава като предпочитан избор за обучение благодарение и на широкия спектър от съвременни онлайн услуги, които предлага на младите хора. Дигитализацията обхваща и преподавателската дейност – оценяването се извършва чрез електронни протоколи, предстои преминаване към електронна главна книга. Университетът инвестира и в модернизация на информационната си инфраструктура, като успешно е реализиран проект за внедряване на 10-гигабитова оптична мрежа от последно поколение.

Висшето училище има двойни дипломи с университети от Финландия и Германия. То предлага обучение в 28 бакалавърски специалности, 31 магистърски програми от 4 професионални направления - „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“ и „Информатика и компютърни науки“, както и 15 докторски програми. Колежът по туризъм обучава в 2 специалности за придобиване на образователна степен „професионален бакалавър“. Най-желаните специалности за тази учебна година са „Дигитални медии и ПР“, „Маркетинг“, „Счетоводство и одит“, „Бизнес икономика“, „Финанси“. Интерес има и към специалностите с преподаване на английски език - „Международен бизнес“ и „Бизнес и мениджмънт“.