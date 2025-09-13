Изложба в Музея на американската филмова академия отбелязва 50-годишнината на "Челюсти"

Изложба в Музея на американската филмова академия в Лос Анджелис отбелязва 50-годишнината на "Челюсти" на режисьора Стивън Спилбърг, предаде Асошиейтед прес.

Тя включва повече от 200 експоната от променилия културата блокбастър и е първата експозиция, посветена на един-единствен филм в музея от откриването му преди четири години. Изложбата е част от събитията, посветени на 50-годишнината от излизането на екран на "Челюсти", сред които беше и повторното му пускане в кината миналата седмица, отбелязва Асошиейтед прес.

На представянето присъства и режисьорът Стивън Спилбърг. Той разгледа изложбата, която разхожда посетителите хронологично през сцените от филма чрез реликви или възстановки.

"Толкова съм горд от работата, която са свършили", каза 78-годишният режисьор, цитиран от Асошиейтед прес. "Това, което са събрали тук, в тази изложба, е просто невероятно. Всяка зала съдържа подробности как е създаден филма".

"Това е историческа инициатива за нас", каза директорът на музея Ейми Хома. Тя обяви, че е планирана пълна ретроспектива на Спилбърг през 2028 г.

"Челюсти" е от съществено значение за Музея на американската филмова академия, която отвори врати през 2021 г. и се управлява от организацията, която връчва наградите "Оскар", информира Асошиейтед прес.

Единствената оцеляла механична акула в реален размер от продукцията, с дължина 7,6 метра и наречена "Брус" от Спилбърг в чест на неговия адвокат, виси над ескалаторите от откриването на музея. Хома каза, че акулата е станала "неофициален талисман", който "помогна да се определи характерът на този музей".

Поставено е и специално устройство, към което посетителите могат да свържат мобилния си телефон и да снимат собственото си лице, пресъздавайки може би най-известния кадър от филма - уплашеният поглед на актьора Рой Шайдър, който е в ролята на полицейски началник, на плажа в измисления Амити Айлънд,.

Има и малък макет на механичните акули от филма, който посетителите могат да управляват ръчно, както са правили членовете на снимачния екип през 70-те години на миналия век, допълва Асошиейтед прес.