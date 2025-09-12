През новата учебна година в Четвърто основно училище „Христо Смирненски“ в Петрич ще учат 66 първокласници

В Четвърто основно училище „Христо Смирненски“ в Петрич през новата учебна година ще бъдат записани 66 първокласници. Това съобщи за БТА директорът на училището Елена Димитрова. Те ще бъдат разпределени в три паралелки по 22 деца. Общо за учебната 2025/2026 година в училището ще функционират 22 паралелки и една подготвителна група.

Над 300 ученици ще посрещнат новата учебна година в обновената сграда на IV ОУ „Христо Смирненски“, информираха от Община Петрич. Кметът Димитър Бръчков посети училището и провери готовността му за откриването на учебната година. Той разговаря с новия директор Елена Димитрова и подчерта, че проектът за цялостно обновяване, повишаване на енергийната ефективност и създаване на достъпна архитектурна среда продължава.

За децата от подготвителната група и учениците от начален етап – общо 325 – учебната година ще започне в ремонтираната сграда, на втория етаж, където класните стаи са напълно завършени и обзаведени. Ще се използват и помещенията в пристройката към училището.

Учениците от прогимназиален етап временно ще се обучават в Средно училище „Никола Вапцаров“. „През октомври и те ще се върнат в обновената сграда. Не става дума за голям период от време, което е най-радващото в случая. Като имаме предвид мащабността на проекта – успяхме“, коментира кметът Бръчков.

Ремонтните дейности обхващат саниране на сградата, ремонт на покрива и физкултурния салон, подмяна на дограмата, частична смяна на настилки, освежаване на стени и тавани, изграждане на асансьор и санитарно помещение за хора със специални нужди, както и ново обзавеждане на класните стаи. Физкултурният салон вече е обновен и разполага със съблекални.

Паралелно се обновява и дворното пространство. Предвидено е преасфалтиране на спортните площадки, монтаж на нови съоръжения и изграждане на ограда. Ще бъдат обособени три игрища – футболно, баскетболно и мултифункционално за баскетбол и волейбол. В западната част на двора ще има зона за фитнес на открито с ударопоглъщаща настилка. Зелените площи ще бъдат запазени, ще се засадят нови дървета и ще се оформят кътове с пейки за отдих и занимания на открито.

Ремонтът на Четвърто основно училище „Христо Смирненски“ започна в края на май 2023 г. Проектът се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура „Модернизация на образователната среда“, със стойност около 4,2 милиона лева.