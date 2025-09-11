Фотографът Йози Позейлов от Окръжния музей на изкуствата в Лос Анджелис ще изнесе лекция в Националния археологически институт с музей

Подробно търсене

Фотографът Йози Позейлов от Окръжен музей на изкуствата в Лос Анджелис ще изнесе лекция в Националния археологически институт с музей. Снимка: НАИМ-БАН
11.09.2025 11:42
Йози Позейлов, главен фотограф и специалист по изображения от Окръжния музей на изкуствата в Лос Анджелис, ще изнесе публична лекция и уъркшоп в Националния археологически институт с музей (НАИМ-БАН) в София. Занятието на тема „Приложение на многоспектралното изобразяване в изследванията на антики“ ще се проведе на 19 септември от 14:00 часа, съобщават домакините.

„Многоспектралното изобразяване се е превърнало в незаменимо средство за изучаване на антиките, предоставяйки щадящ подход, който разкрива допълнителни детайли в хода на първоначалното проучване на артефактите. Освен, че улеснява задълбоченото наблюдение, многоспектралното изобразяване играе основна роля при насочването на научните анализи. То спомага за идентификацията на пигментите, осмислянето на артистичните процеси и засичането на съвременните намеси. Тези техники позволяват визуализации в областите на електромагнитния спектър, които са невидими с просто око“, казват от екипа на НАИМ-БАН.

Те посочват, че презентацията цели задълбочаването на познанието за ключовите компоненти на изобразителните системи, включително заснемащите устройства, излъчващите източници и филтрите.

Йози Позейлов постъпва в Центъра по консервация на Окръжния музей на изкуствата – Лос Анджелис през 2003 година, на длъжност старши фотограф на консервационни дейности, като понастоящем заема длъжността главен фотограф и специалист по изображения в същата институция. Той съумява да прехвърли цялостно фотографския архив на консервационното ателие от филмова лента на дигитални носители. Въпросното дигитално приложение включва всички аспекти на изобразяването и документацията в центъра. През 2004 година Американския институт за консервация (ΑΙC, American Institute of Conservation) отправя към него покана за организиране на първия му уъркшоп по дигитална фотография на консервационни дейности, в контекста на ежегодната среща на института. От този момент нататък Йози продължава да преподава в рамките на  разнообразни събития и програми, измежду които и програмата за консервация на културно-историческо наследство на музея Гети, Лос Анджелис (UCLA/Getty Conservation Program). Освен, че извършва цялото техническо и научно заснемане за центъра по консервационни дейности, напоследък, все така в Окръжния музей на изкуствата - Лос Анджелис, Йози прилата изчислителни техники на изобразяване каквито са RTI (Reflectance Transformation Imaging), фотограметрията, широколентовото и спектралното изобразяване. Той също така установява алгоритмични доклади за състояние, както и изготвени въз основа на изображения доклади за състояние чрез приложението на мобилна технология и основаващи се на образи системи, достъпни посредством таблети.

Лекцията се осъществява с подкрепата на Модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие – ИНФРАМАТ, уточняват организаторите.

