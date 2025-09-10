Димитър Яранов беше художник с мислене на концептуалист, каза пред БТА проф. д.изк. Свилен Стефанов

Димитър Яранов беше художник с мислене на концептуалист, но и много можещ по отношение на живописта. Това каза пред БТА проф. д.изк. Свилен Стефанов, куратор на експозицията с творби на художника от 1964 до 2024 г., която се открива днес в галерия „Академия“ на Националната художествена академия.

Изложбата съдържа 42 произведения, предоставени от сестрата на Димитър Яранов и колекционери. Куратори са проф. д.изк. Свилен Стефанов, Сузана Николова и Росен Тошев.

Митко Яранов беше наш приятел. Събрахме тези картини през това лято. Изложбата е подредена според произведенията. Една от стените е посветена на най-ранните работи. Най-ранна е до 1983 година, когато е още в Художествената гимназия. На същата стена са работите от завършването му на Художествената академия през 1989 г, там са нещата от 90-те години, както и част от нещата от изложбата му в галерия XXL през 2000 година. Но най-големите и най-представителни картини са от последните десетина, може би 15 години, които са най-големи по размер, по формат. Те са отделени на дясната, „силна“ стена - неслучайно. И така експозицията в крайна сметка показва и неговия зрял период, неговото възможно най-разгърнато творчество от последните около 20 години, обясни проф. Стефанов.

Той допълни, че е замислил да направи монография за Димитър Яранов, тъй като „вероятно познава най-добре творчеството му“ и неведнъж е писал за него. Първата ми статия за него беше в края на 90-те години. Проф. Стефанов уточнява, че творчеството на Яранов е изключително богато и обхваща между 3000 и 4000 картини и рисунки.

„Надявам се публиката да види най-типичния Яранов, защото при него всичко е като в научна фантастика. Там има платформи, скафандри, има утопични машини, които не съществуват. Има и типично политически сюжети като демонстрации и стачки, сюжети, свързани с терористични акции от последните 20 години“, казва кураторът.

По думите му в творчеството на Яранов има много неща, които са взети в голямата си част като теми и образи директно от периодичния печат и снимковия материал, който съществува в периодичния печат. И тази документална линия при него е много силно, много ясно изразена. И това е част от концептуалната рамка на неговата живопис, защото той се смяташе за концептуален живописец.

„При него фабулата, историята е водеща, а живописната материя е само пълнеж, който е един безстрастен преносител на тази информация. В този смисъл като мислене той беше типичен концептуалист. Аз не съм много съгласен с тези негови самопреценки, защото той е много богат живописец и майстор като рисувач и като техника на живописта. Така че това е една много сериозна симбиоза между Димитър Яранов като концептуално мислещ човек и като много можещ по отношение на живописта. Все пак да не забравяме, че баща му е Атанас Яранов - един от най-големите майстори на живописта в поколението от 60-те години до края на 80-те“, посочва още проф. Стефанов.

Както БТА писа, експозицията може да бъде видяна до 22 септември.

Димитър Яранов е роден през 1964 г. в София и си отива от този свят 60 години по-късно. Завършва Художествена гимназия през 1983 г. и специалност „Живопис“ в Националната художествена академия през 1991 г. Създател е на легендарния артмагазин „Котка & Котка“. Преподавател е в НУИИ „Илия Петров“, София.