Оригинални знамена от Съединението на България представи Националният военноисторически музей в София

Оригинални знамена от Съединението на България представи Националният военноисторически музей (НВИМ) в София по повод 140 години от историческото събитие.

Сред тях е знамето, под което на 6 септември 1885 г. майор Данаил Николаев повежда подчинените му войски към центъра на Пловдив, информират от екипа на музея. Представени са още две знамена – на Марашката и Чирпанската чета „Искра“, както и личният щандарт на Александър Първи, с който той пристига тържествено в Пловдив на 9 септември 1885 г. като княз на Северна и Южна България.

„Съединението е една от най-знаковите дати в нашата история, защото показва, че със собствените си усилия сме съумели да извоюваме нещо наистина огромно“, казват от екипа на НВИМ.

Избрахме да отбележим датата с показ на знамена, защото знамената са такъв тип експонат, който винаги вдъхновява, но и защото с тях много лесно успяхме да представим различните прослойки хора, които се включват в акта на Съединението, отбелязват от НВИМ и добавят, че това са знамена, които въплъщават духа на една нация.

По думите на екипа знамената са особен тип експонат, който изисква изключително внимателно и прецизно отношение и който се съхранява при строго контролирани условия.

От НВИМ посочват, че анимации, специално подготвени за посетителите, показват по различен, по-съвременен и по-достъпен начин ролята на армията в защита на Съединението.

Постоянната експозиция на музея представя униформи и снаряжение на войници от българската войска и източнорумелийската милиция, както и вещи на участници в Съединението,

Експозицията може да бъде видяна на 6 и 7 септември.