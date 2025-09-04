Книга с творби на Хенрик Сенкевич, които не са превеждани на български език досега, ще бъде представена в София

Книгата "От дълбока древност", която съдържа творби на полския писател Хенрик Сенкевич, непревеждани досега на български език, ще бъде представена на 30 септември от 18:30 ч. в Полския институт в София, съобщава преводачът на изданието - Наталия Бояджиева.

По думите ѝ книгата предлага селекция от творби, която разширява, обновява и преоткрива присъствието на Сенкевич в България, като разкрива по неповторим начин три водещи черти от увлекателния му творчески свят, представени в три части.

Първата част, „Богове и хора“, разказва за легендарно-приказните истории на Древния Изток и Античността и пресъздава срещи между божествения и човешкия свят, казва Наталия Бояджиева. „Тук се разкрива любовта му към света на старите цивилизации, които той пресътворява с дълбоко и детайлно познание и усет за поезията на тяхната история и култура“, добавя тя.

Втората част, „Да вървим след него“, отразява християнската цивилизация и полската духовност. А кредото на Сенкевич гласи: “Любовта побеждава. Както в античния, така и в християнския свят“, допълва преводачът.

По думите на Наталия Бояджиева третата част, „Сказания за полската съдба“, включва разкази, олицетворяващи най-силното патриотично вдъхновение на автора.

Хенрик Сенкевич е полски писател, носител на Нобеловата награда за литература.

Наталия Бояджиева е родена на 15 април 1960 г. във Варна. Завършила е българска и руска филология в Шуменския университет „Константин Преславски“. Работила е 35 години като преподавател по български език и литература в родния си град. От 1990 г. до днес е и журналист на свободна практика, и член на СБЖ – ДЖСП „Д-р Иван Богоров“. През 2007 г. получава награда за интервю в конкурса за журналистическо майсторство „Златният тризъбец“, организиран от Дружеството на журналистите по печата – Варна. Автор е на книгата с разкази за Китай „Светлина от Изтока“, излязла от печат през 2016 г., второ издание през 2019 г. и трето – през 2024 г. Втората ѝ книга с разкази „Лицата на Филипините“ е издадена от издателство „Ерове“ през 2018 г., второто издание е през 2022 г. Съставител и преводач от полски език е на непревеждани досега у нас разкази и приказки на Хенрик Сенкевич, събрани в книгата „От дълбока древност“ на издателство „Изток – Запад“ през 2025 г. Превежда от руски, английски, полски и италиански. Преподава тези езици.

