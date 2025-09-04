В навечерието на световната квалификация между отборите на България и Испания на стадион “Васил Левски” делегациите на двете страни се срещнаха на официална вечеря.

В началото на събитието президентите на Българския футболен съюз и на Кралската футболна федерация на Испания – Георги Иванов и Рафаел Лусан – си размениха подаръци, сред които бяха съответно фланелки на “лъвовете” и “Ла Роха”

Освен от Георги Иванов, българската делегация бе представена от легендата Христо Стоичков, от членовете на Изпълкома Атанас Фурнаджиев, Атанас Караиванов, Пламен Манолов, Теодор Тодоров, Михаил Статев, както и от зам.-изпълнителния директор на БФС Добрин Гьонов.

По-късно днес част от испанската делегация ще посети “еfbet Национална футболна база” и Зала на славата “Христо Стоичков”.