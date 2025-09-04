Подробно търсене

Специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол се провежда в Нови пазар

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол се провежда в Нови пазар
Специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол се провежда в Нови пазар
Специализирана операция по метода на широкообхватния контрол се провежда на територията на Нови пазар. Снимка: Областна дирекция на МВР в Шумен
Шумен ,  
04.09.2025 10:45
 (БТА)

Специализирана операция по метода на широкообхватния контрол се провежда на територията на Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. 

Полицейски екипи ще извършват до 12:00 часа на две места проверки на водачите дали управляват след употреба на алкохол и наркотични вещества, имат ли редовни пътни документи, правоспособни ли са, както и дали водачите и пътниците ползват обезопасителни колани.

В полицейската операция участват служители на Националното тол управление и Агенция "Митници". 

Камери на Националното тол управление са подали към полицията в Шумен 94 сигнала за движение в лентата за принудително спиране на автомагистрала „Хемус“ от началото на август до вчера. 

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:10 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация