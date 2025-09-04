Специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол се провежда в Нови пазар

Специализирана операция по метода на широкообхватния контрол се провежда на територията на Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Полицейски екипи ще извършват до 12:00 часа на две места проверки на водачите дали управляват след употреба на алкохол и наркотични вещества, имат ли редовни пътни документи, правоспособни ли са, както и дали водачите и пътниците ползват обезопасителни колани.

В полицейската операция участват служители на Националното тол управление и Агенция "Митници".

Камери на Националното тол управление са подали към полицията в Шумен 94 сигнала за движение в лентата за принудително спиране на автомагистрала „Хемус“ от началото на август до вчера.