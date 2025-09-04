Денят на Съединението ще бъде отбелязан във Видин пред Паметника на скърбящия воин

По традиция във Видин ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България пред Паметника на скърбящия воин, съобщиха от общинската администрация.

Тържествената церемония ще се състои на 6 септември от 11:00 часа. Венци и цветя ще бъдат поднесени от представители на държавните и местни институции, културни институти, неправителствени организации, политическите партии в областта, училищата и детските градини, признателни граждани. Те ще отдадат почит към българските общественици и държавници, които с политическа воля и зрялост през 1885 г. осъществиха Съединението, допълват от Общината.

На откритата сцена в крайдунавския парк концерт ще изнесе Ансамбълът за народни песни и танци „Дунав“. За празника ще бъдат раздадени 500 български знаменца. Концертът е част от програмата на тридневния Международен фолклорен фестивал „Синия Дунав“.

На празника в Кула ще бъдат поднесени венци и цветя на Войнишкия паметник. Община Белоградчик кани жителите и гостите на града на концерт на група „Диана експрес“. Началото е в 19:30 ч. на сцената в Белоградчишката крепост, съобщиха от местната администрация.