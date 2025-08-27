Подробно търсене

Спектакълът „Музика и светлина“ в Белоградчик отпада, заменя го концерт на група „Диана Експрес“ на 6 септември

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Снимка: кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов, архив
Белоградчик,  
27.08.2025 17:16
 (БТА)

Планираният за 6 септември спектакъл „Музика и светлина“ – част от програмата на фестивала „Опера на върховете“ в Белоградчик, се отменя по технически причини. На негово място ще се проведе концерт на група „Диана Експрес“. Информацията е публикувана на официалната страница на Община Белоградчик във Фейсбук.

Всички притежатели на билети за „Музика и светлина“ могат да се обърнат към съответните онлайн платформи или към Община Белоградчик, откъдето са закупили билетите, за да получат възстановяване на сумата. Парите ще се връщат срещу върнат билет.

Билети за концерта на „Диана Експрес“ се продават онлайн, уточняват от Община Белоградчик.

